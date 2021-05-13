В Україну увірветься літо з сильними грозами: синоптики оновили прогнози

На сході температура повітря з п'ятниці піде вгору і в денні години очікується підвищення до +24 +25 градусів. Грози пройдуть у п'ятницю та суботу, а потім з Понеділка синоптики прогнозують сильні дощі та грози до кінця тижня. Нічна температура теж піде вгору, до + 12 + 17 градусів.

У південних областях сухо буде тільки в п'ятницю і суботу, з неділі зарядять дощі, можливі сильні грози. Температура повітря вночі підніметься до + 13 +15 градусів, вдень прогріється до +19 градусів, а в кінці наступного тижня до + 22 градусів.

Північ країни заливатиме дощами та грозами з п'ятниці, 14 травня. Невеликий перепочинок можна очікувати тільки після 20 травня. Нічна температура коливатиметься від +11 до +14 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до + 22 градусів.

На заході України в найближчий тиждень буде прохолодно, температура в денний час не перевищить +15 +19 градусів. Наступного тижня очікується невелике похолодання 18-20 травня, вдень температура впаде до +14 +15 градусів. Вночі в регіоні очікується від + 9 до + 11 градусів. У п'ятницю буде сухо, а з 15 травня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

У Києві з п'ятниці йтимуть дощі, можливі грози та погода почне поліпшуватися тільки в кінці наступного тижня. Температура повітря з суботи піде вгору, вночі в столиці буде від +11 до +14 градусів, вдень очікується від +18 до +23 градусів.

Карти погоди в Україні з 14 по 22 травня