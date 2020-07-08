В Україну знову увірветься спека: синоптики назвали дату

Погода в Україні знову стане спекотною вже найближчими вихідними. Але протримаються позамежні цифри на термометрі недовго - наступний тиждень буде достатньо комфортним. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За даними Діденко в Facebook, свіже повітря буде панувати в Україні в четвер, 9 липня. Але 11-12 числа стовпчики термометрів поповзуть угору. Проте з вівторка приємна температура знову повернеться.

Завтра ж градусники покажуть +20+26, а на Півдні, Сході та Дніпропетровщині - від +26 до +29 градусів.

"Дощі, переважно невеликі, можливі у четвер на Заході і Півночі України, а також у Вінницькій, місцями грози. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода", - прогнозує Наталка Діденко.

У Києві завтра локально невеликий дощ, мінлива хмарність. Температура від +23 до +24 градусів. На вихідних в столиці очікується +28+31. Але у вівторок комфортні градуси повернуться.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що спекотна погода повернеться в країну в суботу, 11 липня. Найбільш високі градуси - на Півдні і Сході (+29+33), на Півночі і в Центрі буде +29+31, на Заході +23+28 градусів.

Погода в Україні 11 липня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що зміна клімату може звільнити стародавні віруси, і наслідки будуть непередбачувані.