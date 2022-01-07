В Україну повернуться снігопади: названа дата

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, опади повернуться в неділю, а сьогодні, на Різдво, очікується ясна погода з температурою близько нуля.

Вітер помірний, 5-10 метрів на секунду. На півночі, заході, в центрі температура від -1 до +2 градусів, на півдні і сході +1... +4, в Криму до +6 градусів.

Скрін: Погода в Україні на Різдво (meteo.gov.ua)

8 січня вночі стане помітно холодніше: синоптики прогнозують -7... -10 градусів по країні, на півдні та Закарпатті -2... -6. Вдень -1... -3 градуси, в південних областях близько нуля. У деяких західних областях вірогідний невеликий сніг.

В неділю, 9 січня сніг, мокрий сніг вірогідні на значній частині країни (крім заходу, південного сходу). Температура повітря трохи підвищиться.

Скрін: Погода в Україні 8-9 січня (meteo.gov.ua)