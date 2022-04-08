В Україну повернуться морози: названа дата нового похолодання

За прогнозом синоптиків, у понеділок, 11 квітня в Україні похолодає. Висока температура повітря і сонячна погода збережеться тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там очікується від +15 до +19 градусів, місцями до +21 градуса.

В інших областях України 11 квітня пройдуть дощі, місцями сильні. Денна температура коливатиметься в межах від + 7 до + 11 градусів. Вночі від + 4 до + 6 градусів, а в західних областях очікуються заморозки до -1 градуса.

Карта погоди в Україні на 11 Квітня

12 квітня дощі накриють всю Україну, і температура повітря опуститься у всіх регіонах. Вночі в західних областях до -1 градуса, на півночі, в центральній і південній частині від +2 до +5 градусів, на сході від +5 до +8 градусів.

Вдень у більшості областей від + 8 до +12 градусів, на півдні прогріється до +13 +14 градусів, на крайньому сході до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на 12 квітня

Тим часом 8 квітня в Україні можливі короткочасні дощі на заході, півночі, північному сході, частково в центрі. На сході та півдні країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура складе від + 4 до + 8 градусів. Вдень у західній частині та на півночі від +13 до +15 градусів, у центрі, на сході та в південних областях прогріється до +15 +18 градусів.

Практично у всіх областях України синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, з поривами.

У Києві 8 квітня можливий короткочасний невеликий дощ і очікується сильний вітер. Вночі + 5 +7 градусів, вдень від +13 до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 8 квітня