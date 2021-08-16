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В Україну повернулася спека: де буде найспекотніше, а де пройдуть грози

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Понеділок 16 серпня 2021 11:22
В Україну повернулася спека: де буде найспекотніше, а де пройдуть грози В Україні пануватиме спека (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 17 серпня буде спекотною, але в західних областях країни можливі дощі з грозами.

Такий прогноз озвучила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

У вівторок на більшій частині країни буде сухо і жарко, тільки на Заході прогримлять грози й температура повітря опуститься до +23 градусів.

"У вівторок на більшій частині країни - сухо сонячно і жарко. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека ослабне від +23 до +28 градусів", - зазначила Діденко.

За словами експерта, в західні області прийде вологий атмосферний фронт Північно-Західного циклону Luciano, який принесе, крім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.

Погода в Києві 17 серпня

У столиці вівторок буде спекотним і сонячним.

"У Києві завтра, 17-го серпня, буде сухо і жарко, до +33 градусів. Грозові дощі і зниження температури повітря передбачається в середу", - попередила Діденко.

Коли спаде спека

За прогнозом синоптика, спекотна погода почне слабшати 18 серпня, в середу.

"У середу спека почне задкувати і вже буде свіже повітря разом з цим фронтом, а, відповідно, і дощами, пошириться в східному напрямку. Хоча саме східні області України триматимуть високі градуси довше", - резюмувала вона.

Як ми повідомляли раніше, в Україну увірветься затяжне похолодання.

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