В Україну повернеться весняне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде похмура і холодна, місцями йтимуть дощі та навіть мокрий сніг. Але вже після 5 квітня синоптична ситуація кардинально зміниться.

За прогнозом синоптиків, холодна і дощова погода відступить в більшості областей вже в середу, 6 квітня. Нічна температура повітря підніметься до + 3 + 6 градусів.

Вдень у західних та північних областях повітря прогріється до +10 +12 градусів, у центральній частині та на сході до +14 градусів. А на півдні буде вже зовсім тепло, від +15 до +18 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 6 квітня

У четвер, 7 квітня, очікуються невеликі опади в західних областях і місцями в центрі. Також покапає на півдні країни. А температура підніметься ще на кілька градусів.

Вночі по всій Україні до +4 +7 градусів, вдень від +15 до +17 градусів, тільки на заході очікується від +10 до + 14 градусів.

Карта погоди на четвер, 7 квітня

Тим часом 3 квітня в Україні все ще буде холодно. І синоптики прогнозують зниження температури до -1 градуса, дощ і мокрий сніг.

У західних областях та на півночі від -1 до +2 градусів, у центрі +4 +6 градусів, на півдні від +10 до +14 градусів, у східних областях від +11 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 3 квітня