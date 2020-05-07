В Україну повернеться тепло і яскраве сонце: синоптики показали нові карти

Погода в Україні скоро знову налагодиться. Після мокрого, холодного, а місцями навіть сніжного періоду в країну повернеться потепління понад +20 градусів, небо буде ясним і сонячним. Що відомо про прогноз погоди на найближчі кілька днів - у матеріалі Styler.

Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook прогнозує, що вже 8 травня циклон почне йти з країни, а 10 числа місцями потеплішає аж до +20+25 градусів.

Завтра переважно сухо буде на Заході і Півночі, в Центрі невеликий дощ може пролитися вночі, основний удар циклону візьмуть на себе східні області, заторкне Суми, Дніпро, Полтаву, Запоріжжя та Крим. У регіонах з дощем буде поривчастий північно-західний вітер.

"Завтра вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів", - прогнозує синоптик.

У Києві в п'ятницю проясниться та потеплішає до +14 градусів. Місцями можливий невеликий дощ і поривчастий вітер.

"Надалі тепло стане сміливіше і вже 10-11 травня в столиці вріже до +22+25 градусів. А до середини наступного тижня температура повітря знову знизиться", - підсумувала синоптик.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, прояснення прийде вже завтра, 8 травня, на Західну Україну, Житомирську, Вінницьку, Одеську області та Крим. Тут закінчаться дощі, але на інших територіях ще поморосить. Істотне потепління місцями до +23 градусів очікується вже в неділю 10 травня, однак утримається недовго.

А ось від завтрашнього дня сильного тепла чекати не варто. Вдень +13+17, найближчої ночі +4+9. Очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів за секунду..

У Києві завтра вдень +13+15, вночі холодно - від +4 до +6. Буде дрібний дощ і вітряно.

Погода в Україні 8 травня (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 9 травня, невеликий дощ залишиться лише у східній, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Шкала на градуснику поповзе вгору на Заході і Півдні (+15+20). На інших територіях від +13 до +17 градусів. Ніч все ще холодна - від +4 до +9 за Цельсієм, а от вітер стихне і настане штиль.

Погода в Україні 9 травня (скрін: meteo.gov.ua)

10 травня по всій Україні встановиться ясна малохмарна погода, сонце буде пригрівати по всій країні. Але Схід залишиться під дією циклону з грозовими дощами, трохи посилиться вітер.

Температура на Заході +19+23, решта території - від +15 до +20, вночі теж трохи потеплішає (+6+10 градусів).

11 травня потеплішає вже по всій країні - місцями до +24 градусів, а вночі до +12. Але на Захід прийде нова порція дощів з грозами, вітер посилиться.

Погода в Україні 10 та 11 травня (скрін: meteo.gov.ua)

Судячи ж за прогнозами синоптиків Gismeteo для Києва, потепління довго не протримається. Вже з 12 травня шкала на градуснику знову почне опускатися.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди на травень, в якому говориться, що в останній тиждень весни прийде спека до +30 градусів.