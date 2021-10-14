В Україну повернеться 20-градусне потепління: названа дата

Так, згідно з даними ресурсу Gismeteo, до кінця наступного тижня (21-23 жовтня) в країну прийде потепління до +17+20 градусів вдень, ночі також очікуються теплими, +9+13 градусів.

Поки ж буде досить прохолодна погода (+9+13 вдень, вночі можливі заморозки), а на початку наступного тижня стане більше дощів.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Що буде з погодою завтра

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують заморозки вночі, помірне тепло вдень, але опади не передбачаються.

Температура по країні вдень +11+15, в Криму - до +17 градусів. Вночі +1+4, на заході заморозки до -3 градусів, а на півдні вночі тепліше, +4+9.

Скрін: Погода в Україні 15 жовтня (meteo.gov.ua)