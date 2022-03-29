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В Україну сунуть дощі з мокрим снігом і сильне похолодання: названа дата

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Вівторок 29 березня 2022 19:30
В Україну сунуть дощі з мокрим снігом і сильне похолодання: названа дата Фото: Погода в Україні принесе похолодання і сніг (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зіпсується вже найближчими вихідними - очікується похолодання, дощі, навіть з мокрим снігом, вітер буде поривчастим. Поки ж в країні буде тепло.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"У суботу-неділю в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов: похолодання, посилення вітру, дощ з переходом у мокрий сніг", - пише Наталка Діденко.

Що буде з температурою 30 березня

В середу, за даними синоптика, буде здебільшого тепло, місцями навіть до +20 градусів.

У більшості областей України максимальна температура повітря досягне +11... +16 градусів. Найтепліше на південному заході, Одеській, Чернівецькій області. Тут прогнозують +15... +20 тепла.

На півночі та на північному заході середа буде "свіжуватою", тут очікується +8... +12 градусів.

Свіжішим передбачається повітря на північному заході України та в північних областях, +8+12 градусів.

Де в середу пройдуть дощі

Дощі у середу ймовірні в західних, північних, центральних областях та на Харківщині. Опади будуть періодичними, від невеликих до помірних.

У південній частині та більшості східних областей дощі малоймовірні.

Щодо вітру, то він нарешті стихне майже всюди, окрім Криму та Приазов'я.

Прогноз для Києва

У Києві є імовірність невеликого дощу в середу. Вітер вщухне, а температура буде в межах +10... +11 градусів.

Прогноз до кінця тижня

За даними синоптика, 31 березня - 1 квітня в Україні переважатиме тепла погода, проте в п’ятницю у західних областях почнеться істотне похолодання, яке поступово пошириться на більшість наших областей.

Суттєве похолодання з зимовими опадами прийде 2-3 квітня.

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