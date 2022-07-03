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В Україну суне холодний атмосферний фронт: де сильно знизиться температура

Фото: Погода в Україні принесе похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні суттєво зміниться з приходом холодного атмосферного фронту з заходу Європи. Через це температура на більшості територій знизиться до +22 градусів.

Якою буде синоптична ситуація в країні протягом наступного тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними синоптика Наталки Діденко, прохолода прийде в країну у середу-четвер, 6-7 липня. А перша частина тижня буде спекотною.

"В більшості наших областей з другої половини тижня спека послабне до +22+28 градусів, лише в східних областях та на південному сході України гарячіше повітря затримається", - повідомила синоптик.

Прогноз на 4 липня

Синоптик пише, що в понеділок у більшості областей температура становитиме протягом дня +28+34 градуси. Найближчої ночі мінімально очікується +15+21 градус.

Буде переважно сухо і сонячно.

У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів.

Прогноз на 10 днів

За даними ресурсу Gismeteo, після 7 липня прийде значне полегшення спеки. Зокрема, в Києві синоптики прогнозують +21+25 в період 7-12 липня.

Скріншот: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в липні 2022.

Також ми писали, що в Києві було оновлено за червень аж три температурні рекорди.

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