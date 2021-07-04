Україну знову розжарить спекою: названа дата

Погода в Україні знову буде спекотною з 30-градусними і вище значеннями, а дощі закінчаться. Коли на зміну нинішньому циклону прийде антициклонічна активність з сонячними і розпеченими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це розповіли синоптики Gismeteo і Наталка Діденко.

Згідно з даними ресурсу Gismeteo, з середи - четверга, 7-8 липня в країну прийде антициклонічна активність. Буде ясно, сонячно, а повітря прогріється до +29+34 градусів.

Втім, такий перепочинок без дощів буде всього кілька днів на півночі, на заході найближчий ясний день без раптово налітаючих літніх гроз - 8 липня. А ось на південному сході і близьким до них центральним областям жарко і сухо буде практично до середини липня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Про прийдешнє підвищення температури попередила Наталка Діденко.

"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться", - прогнозує синоптик.