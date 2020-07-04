В Україну прийде сильне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні скоро порадує українців довгоочікуваною прохолодою

Погода в Україні принесе довгоочікувану прохолоду. У західних областях температура знизиться до +19 вже 8 липня, в інші області похолодання дійде на один - два дні пізніше. На південному сході температура впаде більш ніж на десять градусів, що після +38 стане серйозним полегшенням. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Поки ж в Україні триває "сезон посухи", від якої сильно страждає Південь, Центр і Схід країни. Сьогодні, 4 липня, за даними Українського гідрометцентру, тут від +33 до +38 градусів. В більшості північних областей +28+33, Захід, включаючи і Житомирську область, проживуть цей день без "пекла", тут +23+30.

Опади у вигляді грози та дощів очікуються в суботу в північних і західних областях.

У Києві сьогодні можливі локальні грозові дощі, спека трохи ослабне - від +28 до +30 градусів.

Погода в Україні 4 липня (фото: meteo.gov.ua)

Втім, 5 і 6 липня "градуси" знову візьмуть своє. У неділю майже по всій країні буде ясно та сонячно, підвищиться на кілька градусів температура і на Заході, де ймовірні опади. Понеділок стане чи не найспекотнішим днем - від Чернігова до Сімферополя буде +32+38, хіба на Заході прохолодніше (+25+29).

На Івана Купала, 7 липня, перший "холодок" прийде із Заходу - у Львівській і Волинській областях вдень вірогідні мінімальні показники +19. Грозовий циклон накриє західні, частину північних і центральних областей.

А ось 8 липня прохолода пошириться і на інші території. Захід +19+24 і місцями сильні дощі, в Києві +24+26. На кілька градусів знизиться температура і в найбільш спекотних регіонах. Але на південному сході +36 після +38 навряд чи принесе якесь полегшення.

Погода в Україні 8 липня (фото: meteo.gov.ua)

9-10 липня, прогнозують синоптики Gismeteo, похолодання добереться і до південно-східних областей. Так, судячи з прогнозу на десять днів для Херсона і Донецька тут денна температура знизиться до +25+26 градусів. Втім, скоро спека знову повернеться.

Погода на 10 днів в Херсоні (фото: gismeteo.ua)

Погода на 10 днів в Донецьку (фото: gismeteo.ua)

У Києві самим "свіжим" днем стане 9 липня +21 градусами. Похолодання прийде з сильними дощами напередодні - 8 числа.

Погода на 10 днів у Києві (фото: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що у Луцьку звалився 200-річний ясен, під яким складала вірші Леся Українка.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на липень.

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Автор: Светлана Мащенко