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В Україну прийде похолодання з грозами: синоптики дали новий прогноз

Фото: Погода в Україні принесе грози і похолодання (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання на частину країни, а в деяких місцевостях прогримлять грози.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні найближчим часом.

За даними Наталки Діденко, 26-го квітня в Україні буде значний температурний контраст - від мінімальних +3 градусів у Карпатах до максимальних +24 градусів на Луганщині.

В цілому ж протягом дня у більшості областей України очікується +16... +22 градуси.

Де буде найхолодніше і найтепліше

Похолодання очікується в західних областях. Тут передбачається +10... +15 градусів. Хіба що в Чернівецькій області вище, до +18 градусів.

А найтеплішими будуть східні та південно-східні області України, тут впродовж вівторка +18... +24 градуси.

Місцями дощі і грози

Опади пройдуть у північних областях та місцями у західних. Дощі можуть бути з грозами. На решті території України переважатиме суха погода.

Прогноз для Києва на 26 квітня

У Києві 26-го квітня передбачається дощ, можлива гроза. Вітер буде північно-західний, часом помірний, а часом поривчатий.

Температура трохи знизиться, очікується +15... +16 градусів.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде завтра з погодою.

Скріншот: Погода в Україні 26 квітня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою далі

За даними Діденко, надалі, по тижню, дощі йтимуть переважно у західних та північних областях, температура повітря в Україні зазнаватиме невеликих коливань.

Раніше ми писали, як виростити картоплю в пластикових ящиках.

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