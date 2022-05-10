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В Україну прийде літня погода: коли температура стрибне до 27 градусів тепла

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Вівторок 10 травня 2022 08:03
В Україну прийде літня погода: коли температура стрибне до 27 градусів тепла Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується тепла, місцями можлива вже навіть спека. Синоптики прогнозують також невеликі дощі, а разом зі спекою прийдуть грози.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 10 травня

У вівторок невеликий дощ очікується в Харкові, в Луганській і Донецькій областях, у всіх інших областях буде сухо. Нічна температура повітря коливатиметься від + 3 до +6 градусів, у південній частині від +8 до +11 градусів.

Вдень у більшості областей очікується від +16 до +18 градусів, прохолодніше буде на Сході та півночі країни, +14 +16 градусів.

У Києві 10 травня без істотних опадів. Вночі в столиці +4 +6 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

В Україну прийде літня погода: коли температура стрибне до 27 градусів тепла

Карта погоди в Україні на вівторок, 10 травня

Погода в Україні 11 травня

У середу в Україні буде сухо, можлива невелика хмарність і посилення вітру до штормових значень. Однак температура повітря в більшості областей вночі знизиться, а ось вдень знову почне підніматися.

Вночі очікується від +1 до +4 градусів, тільки на півдні від +5 до +7 градусів. Вдень на заході прогріється до +20 +23 градусів, на Закарпатті до +25 градусів. У центрі та на півдні від +17 до +20 градусів, на сході очікується від +14 до +17 градусів.

У Києві буде хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень прогріється до +18 +20 градусів.

В Україну прийде літня погода: коли температура стрибне до 27 градусів тепла

Карта погоди в Україні на середу, 11 травня

Погода в Україні 12 травня

У четвер в Україну прийде справжнє літо, але синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни. Опади охоплять всі західні області, північ і північний схід України. На сході та в південній частині буде сухо. Можливе посилення вітру до штормових значень.

Нічна температура повітря підніметься до + 6 +8 градусів, на півдні та в західних областях до +9 + 13 градусів. Вдень на заході очікується + 24 +27 градусів, місцями до + 28 градусів.

На решті території країни вдень повітря прогріється до + 22 + 25 градусів.

У Києві 12 травня очікується гроза, сильний штормовий вітер. Вночі в столиці + 11 +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +24 + 26 градусів.

В Україну прийде літня погода: коли температура стрибне до 27 градусів теплаКарта погоди в Україні на четвер, 12 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату різкого потепління в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні можливі короткочасні заморозки.

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