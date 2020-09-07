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Україну поділили на нові карантинні зони: хто тепер в "червоній"

Автор: Людмила Жукова

В Україні набула чинності нове карантинне зонування

З 7 вересня в Україні почало діяти нове правило ділення країни на карантинні зони. Тепер за рішенням Кабінету міністрів до "червоної зони" віднесли такі адміністративно-територіальні одиниці.

  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський, Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно та Костопільський район Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області

Відзначимо, що в "червоній зоні" заборонена робота громадського транспорту. Там повинні бути закриті освітні установи, заклади громадського харчування, магазини, торгові центри, спортивні клуби.

Відзначимо, що "помаранчеві" і "жовті" зони карантину також оновилися.

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Оновлено список "жовтої" і "помаранчевої зон карантину (Скріншот)

Зазначимо, що в Україні за минулу добу, 6 вересня, підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Як ми раніше писали, в Україні заговорили про дистанційне навчання через COVID-19.

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