Україну поділили на нові карантинні зони: хто тепер в "червоній"

В Україні набула чинності нове карантинне зонування
З 7 вересня в Україні почало діяти нове правило ділення країни на карантинні зони. Тепер за рішенням Кабінету міністрів до "червоної зони" віднесли такі адміністративно-територіальні одиниці.
Відзначимо, що в "червоній зоні" заборонена робота громадського транспорту. Там повинні бути закриті освітні установи, заклади громадського харчування, магазини, торгові центри, спортивні клуби.
Відзначимо, що "помаранчеві" і "жовті" зони карантину також оновилися.
Оновлено список "жовтої" і "помаранчевої зон карантину (Скріншот)
Зазначимо, що в Україні за минулу добу, 6 вересня, підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Як ми раніше писали, в Україні заговорили про дистанційне навчання через COVID-19.