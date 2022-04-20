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Україну охопить сильними дощами: які області заллє найбільше

Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в Чистий четвер 21 квітня принесе сильні дощі на значну частину країни. Температура повітря все ще буде низькою.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, четвер в Україні буде з дощами.

Вдень від істотних опадів утримаються Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області - тут переважатиме суха погода, максимум - місцями невеликі локальні. Вранці та вдень буде сухо в Луганській області, проте ввечері у четвер і тут з'являться дощі.

На решті територій - опади.

Що буде з температурою повітря

Нічні заморозки відступлять, лише місцями вони ймовірні в західній частині України. На решті територій вночі +2... +7 градусів.

Вдень все ще свіжувато - від +6 до +13 градусів, а на сході +12... +16

Прогноз для Києва

В Києві 21 квітня очікується дощ.

Вночі температура +3... +6 градусів, вдень +8... +10 градусів.

Дивіться на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою в країні в четвер.

Скрін: Прогноз погоди на 21 квітня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою далі

Чим ближче до Великодня, тим більше тепла буде в Україні. До свята очікується підвищення до +12... +18 градусів, місцями навіть +18... +20 тепла.

Раніше ми писали, що категорично заборонено робити у Велику середу.

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