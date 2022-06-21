На Україну обрушаться грози і різке похолодання: де найсильніше впаде температура

Погода в Україні 21 червня

У вівторок, грозами накриє майже всю країну, крім східних областей і південного сходу. Очікується шквальний вітер і штормові пориви. Температура повітря в західній частині країни опуститься вдень до +20 + 22 градусів. У центральній частині та на півночі очікується від +24 до +27 градусів.

На півдні та сході спекотні градуси збережуться, синоптики прогнозують вдень до +29 +32 градусів.

У Києві 21 червня очікується гроза і сильний вітер, вночі +17 +19 градусів, вдень +24 +26 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 21 червня

Погода в Україні 22 червня

Грози з дощами в середу змістяться в бік сходу і північного сходу. На заході опади пройдуть на Волині, зачепить Тернопіль і Хмельницький. У південній частині гроза очікується в Миколаєві. Також синоптики прогнозують шквальний вітер.

Нічна температура в більшості областей знизиться до + 10 +13 градусів, тепліше буде тільки на півдні та сході - до + 17 градусів.

Вдень на заході очікується + 20 +24 градуси, на півночі та в центрі від +17 до +20 градусів, похолодає на півдні та сході - до +22 +24 градусів, місцями очікується до + 25 градусів.

У Києві 22 червня пройде гроза, очікується штормовий вітер. Вночі від + 11 до +13 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 22 червня

Погода в Україні 23 червня

У четвер грози ймовірні майже по всій території країни, крім заходу. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Нічна температура у всіх областях впаде до + 10 + 14 градусів.

Вдень на заході знову почне прогріватися до + 26 градусів, в центрі, на півночі очікується і в східних областях очікується від +21 до +23 градусів. На півдні прогріється до + 24 + 26 градусів.

За прогнозом синоптиків, спека до + 29 + 30 градусів повернеться вже в п'ятницю і суботу в усі регіони країни. Однак можливі сильні грози та шквальний вітер.

Карта погоди в Україні на четвер, 23 червня