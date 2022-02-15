В Україну несуться сильні дощі: синоптики дали новий прогноз

Поки ж за даними синоптика Наталки Діденко, 15 лютого "антициклон Інго подарує Україні багато сонця".

15-го лютого вдень +3... +9 градусів, на Харківщині. Полтавщині, Сумщині 0... +4 градуси.

"Опади унеможливить антициклон, тільки хвостом атмосферного фронту зачепить крайній захід України, вірогідні дощ і мокрий сніг", - повідомила Діденко.

Скрін: Погода в Україні 15 лютого (meteo.gov.ua)

16 лютого за прогнозом Українського гідрометцентру, на більшості територій також буде малохмарна погода, лише деякі західні області заторкне опадами. День буде теплим, від +4 до +9 градусів, а вночі мороз затримається на сході і північному сході, тут -6... -11, на інших територіях трохи нижче нуля.

Скрін: Погода в Україні 16 лютого (meteo.gov.ua)

А ось 17 лютого в країну увірветься атмосферний фронт, принісши на значну територію сильні дощі.

Нічна температура підвищиться, морозів не буде. Вдень також буде тепло, +5... +8, на півдні зовсім +8... +11, а на сході +3... +7.

Скрін: Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)