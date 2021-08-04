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В Україну несуться грози і похолодання: синоптик попередила про нюанси

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 5 серпня принесе з собою дощі та грози. Температура повітря трохи знизиться, буде в середньому + 27 градусів.

Такий прогноз озвучила українцям синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Вона попередила, що опади в нашій країні будуть супроводжуватися шквалами. Така погода йде до нас з Європи.

"Грози 5 серпня будуть гриміти в Німеччині, в Центральній Європі, в Хорватії, прийдуть в Україну. У західних областях, на півночі й місцями в центральній частині України короткочасні дощі й грози передбачаються місцями, будуть супроводжуватися шквалами", - попередила Діденко.

Також синоптик повідомила, де втримається суха погода, незважаючи на опади в інших частинах країни.

"На Сході, Півдні й в східних районах центру (Дніпро з районами, область) втримається суха спекотна погода з температурою повітря від +28 до +33 градусів. На півночі й в більшості центральних областей очікується завтра від + 25 до +29 градусів, в західній частині від +22 до +27 градусів", - зазначила експерт.

Погода в Києві

У столиці України 5 серпня, у четвер, очікується дощ.

"У Києві в четвер пройде дощ, прогримить гроза. Максимальна температура повітря складе + 26, +27 градусів. У п'ятницю дощ може змінитися серйозною зливою в поєднанні з шквалом. Температура повітря в Україні найближчим часом буде коливатися в незначних межах, зі сходу і Півдня спека йти поки не хоче", - резюмувала Діденко.

Як ми писали раніше, синоптики попереджають про град і шквали в Україні.

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