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В Україну мчить штормовий вітер і мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується

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П'ятниця 14 січня 2022 06:30
В Україну мчить штормовий вітер і мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями буде небезпечна і мокра. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, мокрий сніг і сніг з дощем. Сильні морози почнуть відступати, але в більшості регіонів збережуться нічні морози.

Яка погода чекає українців, розповіли в Українському гідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, 14 січня Україну перетинатимуть атмосферні фонтани. Очікується сильний західний, північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-22 м/с, місцями до 25-27 м/с.у Карпатах вітер може бути ще більшим.

Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу з переходом в дощ. На сході, південному сході та в Криму пройде сніг.

"Потепління вдень у п'ятницю до 2 морозу - 4 тепла. У Києві на Василя - сильний штормовий вітер, мокрий сніг з переходом у дощ, потепління до відлиги", - попередила синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в п'ятницю по всій території України очікується підвищення температури, до +1 +4 градусів, на півдні місцями до + 5 градусів.

В Україну мчить штормовий вітер і мокрий сніг: де погода зовсім зіпсується

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 14 січня

У суботу вночі температура повітря знову опуститься, до -2 -4 градусів, у південній частині до +2 градусів.

Вдень 15 січня на заході, півночі, сході та в центрі вдень від -1 до +1 градуса. У південній частині від + 2 до +4 градусів.

Опади прогнозуються на півночі країни, на сході та північному сході, а також у Криму - мокрий сніг і сніг з дощем. По всій території України очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

В Україну мчить штормовий вітер і мокрий сніг: де погода зовсім зіпсуєтьсяКарта погоди в Україні на суботу, 15 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують потепління в Україні.

А також розповідали про те, що у Києві замерзли ліфти надземних переходів.

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