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В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується 7 травня. Синоптики прогнозують у деяких областях штормовий вітер, грози та зливи. Разом з атмосферним фронтом прийде похолодання.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

Грози і зливи завтра очікуються на заході, півночі, в більшості центральних областей, а також в Одеській області.

Швидкість вітру буде в середньому досягати 7-12 метрів в секунду, можливі штормові пориви.

"7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики.

Температура тут вдень буде +14+18 градусів, а ніч очікується прохолодною - від +3 до + 7.

На Півдні, Сході, Дніпропетровської області опади малоймовірні. Температура тут +19+22, а вночі +8+12 градусів.

В Києві завтра сильний дощ, вдень буде +16 +18, вночі +5+7 градусів. Сильний вітер з поривами.

Фото: Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують у травні нічні заморозки.

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