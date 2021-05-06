В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні сильно зіпсується 7 травня. Синоптики прогнозують у деяких областях штормовий вітер, грози та зливи. Разом з атмосферним фронтом прийде похолодання.
Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.
Грози і зливи завтра очікуються на заході, півночі, в більшості центральних областей, а також в Одеській області.
Швидкість вітру буде в середньому досягати 7-12 метрів в секунду, можливі штормові пориви.
"7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - попереджають синоптики.
Температура тут вдень буде +14+18 градусів, а ніч очікується прохолодною - від +3 до + 7.
На Півдні, Сході, Дніпропетровської області опади малоймовірні. Температура тут +19+22, а вночі +8+12 градусів.
В Києві завтра сильний дощ, вдень буде +16 +18, вночі +5+7 градусів. Сильний вітер з поривами.
Фото: Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)
Раніше ми писали, що синоптики прогнозують у травні нічні заморозки.