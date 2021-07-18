В Україну несеться північний циклон Christoph: де вируватиме негода

"19 липня у Карпатах значні дощі; у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За словами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт в цих областях буде зумовлений північним циклоном. Разом з ним прийдуть більш низькі температури.

"Милосердніше повітря йде до нас із атмосферними фронтами, які прив'язані до північного циклону Christoph. Фронти принесуть грозові дощі в Україну... Враховуючи сильні температурні контрасти в зоні атмосферних фронтів між спекою та зафронтальною прохолодою, ці дощі можуть миттєво перетворюватися у сильні зливи із шквалами та градом!" - попереджає синоптик.

А от на півдні та сході України в понеділок все ще втримається суха спекотна погода. Дощі доберуться сюди вже у вівторок - середу. А послаблення спеки прийде в середині тижня.

Температура завтра +24+26 на заході, +28+33, на півночі і в центрі, а на сході і півдні від +31 до +36 градусів.

Скрін: Погода в Україні 19 липня (meteo.gov.ua)