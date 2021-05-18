Україну накриє моторошна погода: штормовий вітер, похолодання і грози

Погода в Україні найближчої доби очікується несприятлива у всіх областях країни. Синоптики прогнозують зниження температури повітря в декількох областях, штормовий вітер з поривами, грози, місцями можливі зливи та град.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

На сході сильними грозами охопить всі області, місцями можливі сильні дощі. Вітер поривчастий, сильний. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, вдень температура впаде до +17 + 19 градусів.

У південній частині країни синоптики прогнозують грози, місцями зливи, можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11 +14 градусів, вдень очікується від +18 до +20 градусів, в Одесі прогріється до + 22 градусів. У Криму пройдуть грози, вночі + 11 +13 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

На півночі країни очікуються грози, можливі сильні дощі та штормовий вітер. Нічна температура становитиме + 11 +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до + 19 градусів.

На заході синоптики прогнозують грози та суттєве похолодання. Місцями можливі короткочасні дощі, очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні від + 9 до +12 градусів, вдень від +15 до +17 градусів.

У центральній частині країни прогнозуються сильні грози та штормовий вітер. Нічна температура коливатиметься від + 10 до +12 градусів, вдень повітря прогріється до +17 + 19 градусів.

У Києві 19 травня синоптики прогнозують грозу і дощ, вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці від +11 до +13 градусів, вдень потеплішає до +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 19 травня