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Украину накроет жуткая погода: штормовой ветер, похолодание и грозы

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Вторник 18 мая 2021 20:30
Украину накроет жуткая погода: штормовой ветер, похолодание и грозы Фото: Погода в Украине (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная во всех областях страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в нескольких областях, штормовой ветер с порывами, грозы, местами возможны ливни и град.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке сильными грозами охватит все области, местами возможны сильные дожди. Ветер порывистый, сильный. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов, днем температура упадет до +17 +19 градусов.

В южной части страны синоптики прогнозируют грозы, местами ливни, возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +14 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов, в Одессе прогреется до +22 градусов. В Крыму пройдут грозы, ночью +11 +13 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

На севере страны ожидаются грозы, возможны сильные дожди и штормовой ветер. Ночная температура составит +11 +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов.

На западе синоптики прогнозируют грозы и существенное похолодание. Местами возможны кратковременные дожди, ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +9 до +12 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

В центральной части страны прогнозируются сильные грозы и штормовой ветер. Ночная температура будет колебаться от +10 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В Киеве 19 мая синоптики прогнозируют грозу и дождь, ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от +11 до +13 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов.

Украину накроет жуткая погода: штормовой ветер, похолодание и грозыКарта погоды в Украине на среду, 19 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату улучшения погоды в Украине.

А также мы рассказывали о том, что Мелитополь засыпало градом размером с пельмень.

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