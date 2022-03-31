ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриє сильними дощами: де негода розгуляється найсильніше

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 19:03
Україну накриє сильними дощами: де негода розгуляється найсильніше Фото: Погода в Україні зіпсується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні вже з початку квітня почнуться дощі, місцями досить сильні. Із заходу країни почнеться похолодання, яке пошириться по всій території вже за кілька днів.

Якою буде погода в країні на початку другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler.

Де чекати на опади 1 квітня

За прогнозом Наталки Діденко, дощі в четвер 1 квітня пройдуть у західних областях, у північній частині, досягнуть Вінниччини, частини Черкащини. В окремих районах опади можуть бути сильними.

Дощі завтра в окремих районах можуть бути сильними.

На решті території України - східні області, південна частина, більшість центральних областей - переважатиме суха погода.

Синоптик також попередила, що на півдні, в Криму, на сході та в центрі очікується сильний вітер.

Температура буде строкатою

Так, перший день квітня принесе в центральні та східні області високу температуру. Тут очікується +15... +20 градусів.

А от на заході почне холоднішати. Тут синоптик прогнозує +6... +12 градусів. Втримається поки від похолодання Чернівецька область, де очікується +15... +17 градусів.

Почне свіжішати повітря й у північних областях, проте тут основний холод готується 2-3 квітня.

Прогноз для Києва

1 квітня в столиці очікується дощ. Температура +11... +13 градусів. 2-3 квітня похолодає до 0... +4 градусів, дощ переходитиме у мокрий сніг.

"2-го квітня на сході, півдні та в більшості центральних областей України ще втримається тепла погода, проте 3-4 квітня свіжа повітряна маса й туди дійде", - додала Діденко.

Раніше синоптики в прогнозі на першу декаду квітня розповіли про "сезон" холодних дощів.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни