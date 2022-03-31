Україну накриє сильними дощами: де негода розгуляється найсильніше
В Україні вже з початку квітня почнуться дощі, місцями досить сильні. Із заходу країни почнеться похолодання, яке пошириться по всій території вже за кілька днів.
Якою буде погода в країні на початку другого місяця весни - читайте нижче в матеріалі Styler.
Де чекати на опади 1 квітня
За прогнозом Наталки Діденко, дощі в четвер 1 квітня пройдуть у західних областях, у північній частині, досягнуть Вінниччини, частини Черкащини. В окремих районах опади можуть бути сильними.
Дощі завтра в окремих районах можуть бути сильними.
На решті території України - східні області, південна частина, більшість центральних областей - переважатиме суха погода.
Синоптик також попередила, що на півдні, в Криму, на сході та в центрі очікується сильний вітер.
Температура буде строкатою
Так, перший день квітня принесе в центральні та східні області високу температуру. Тут очікується +15... +20 градусів.
А от на заході почне холоднішати. Тут синоптик прогнозує +6... +12 градусів. Втримається поки від похолодання Чернівецька область, де очікується +15... +17 градусів.
Почне свіжішати повітря й у північних областях, проте тут основний холод готується 2-3 квітня.
Прогноз для Києва
1 квітня в столиці очікується дощ. Температура +11... +13 градусів. 2-3 квітня похолодає до 0... +4 градусів, дощ переходитиме у мокрий сніг.
"2-го квітня на сході, півдні та в більшості центральних областей України ще втримається тепла погода, проте 3-4 квітня свіжа повітряна маса й туди дійде", - додала Діденко.
Раніше синоптики в прогнозі на першу декаду квітня розповіли про "сезон" холодних дощів.
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