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Україну накриє сильною спекою: де температура підніметься сильніше всього

Вівторок 04 серпня 2020 21:00
Україну накриє сильною спекою: де температура підніметься сильніше всього
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні накриє сильною спекою майже всі регіони

Погода в Україні у середу, 5 серпня, очікується суха і сонячна. Частину країни накриє спекою, а грозу варто очікувати тільки в одній області.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від +13 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +30 градусів, місцями можливе до +31 градуса.

У південних областях опади не прогнозуються, сонячно і ясно. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса. У Криму сухо і сонячно, вночі +16 +18 градусів, вдень +27 +29 градусів.

На півночі країни буде сонячно і сухо, без опадів. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, вдень прогріється до +29 +31 градус.

У західних областях буде сонячно і ясно, невеликий короткочасний дощ може пройти вночі у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. На Закарпатті можлива гроза. В інших областях регіону сухо. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +28 градусів, місцями до +30 +31 градуса.

В центральній частині країни сухо, опади не прогнозуються. Вночі +14 +16 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

У Києві 5 серпня сонячно і ясно, без опадів. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

Україну накриє сильною спекою: де температура підніметься сильніше всього

Карта погоди в Україні на середу, 5 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди для України до кінця тижня.

А також ми розповідали про те, що варто очікувати українцям від погоди в серпні.

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