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Украину накроет сильной жарой: где температура поднимется сильнее всего

Вторник 04 августа 2020 21:00
Украину накроет сильной жарой: где температура поднимется сильнее всего
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине накроет сильной жарой почти все регионы

Погода в Украине в среду, 5 августа, ожидается сухая и солнечная. Часть страны накроет жарой, а грозу стоит ожидать только в одной области.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью в регионе от +13 до +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов, местами возможно до +31 градуса.

В южных областях осадки не прогнозируются, солнечно и ясно. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем ожидается от +29 до +31 градуса. В Крыму сухо и солнечно, ночью +16 +18 градусов, днем +27 +29 градусов.

На севере страны будет солнечно и сухо, без осадков. Ночная температура воздуха составит +14 +16 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса.

В западных областях будет солнечно и ясно, небольшой кратковременный дождь может пройти ночью во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. На Закарпатье возможна гроза. В остальных областях региона сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +13 +15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +28 градусов, местами до +30 +31 градуса.

В центральной части страны сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +14 +16 градусов, днем ожидается от +29 до +31 градуса.

В Киеве 5 августа солнечно и ясно, без осадков. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

Украину накроет сильной жарой: где температура поднимется сильнее всего

Карта погоды в Украине на среду, 5 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды для Украины до конца недели.

А также мы рассказывали о том, что стоит ожидать украинцам от погоды в августе.

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