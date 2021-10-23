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Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода

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Субота 23 жовтня 2021 06:20
Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода Фото: Погода в Україні на вихідних принесе похолодання (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильне похолодання на найближчих вихідних. У суботу холодне повітря зайде на захід, а в неділю низькі градуси охоплять вже всю країну..

Яка погодна ситуація буде в Україні на найближчих вихідних - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Гідрометцентру, у суботу, 23 жовтня, найтеплішими виявляться, південні, східні та центральні області. Тут буде від +13 до +19 тепла.

На захід зайде потік холодного повітря з +10+14 градусів, на півдні і сході буде до +19 градусів. Окрім того південно-східні області будуть сьогодні похмурими і дощовими.

Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода

Скрін: Погода в Україні, 23 жовтня

Уже в неділю погода о готує нові сюрпризи. Температура знизиться по всій країні до +4+11 градусів в денний час.

Україну накриє потужним похолоданням: в яких областях буде наймерзенніша погода

Скрін: Погода в Україні, 24 жовтня

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, і як боротися, якщо вам стає погано при змінах погоди.

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