Україну накриє морозами і снігопадами: в яких областях додасться ще й штормовий вітер

"В Україні 22-23 січня йтиме сніг у західних, північних областях. На сході, в більшості центральних областей сніг - хіба що місцями, частіше прояснення. На півдні на вихідних переважатиме суха погода, тільки в Криму ймовірні опади", - розповіла Наталка Діденко.

Також синоптик попередила, що в Україні домінуватиме морозна погода. У суботу вдень -1 -4 градуси, в неділю -3 -8 градусів. Далі морози будуть посилюватися.

У Києві очікується сніг, на дорогах ожеледиця. У суботу -1 -2 градуси, в неділю температура впаде до -4 -5 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вночі температура впаде до -4 -6 градусів, на сході місцями до -8 градусів. У більшості областей синоптики прогнозують сильний вітер, до штормових поривів.

Сніг йтиме в західних областях, на півночі, в центральній частині та на північному сході.

Карта погоди в Україні на суботу, 22 січня

У неділю вітер почне вщухати, опади будуть помірні - на заході, в деяких центральних областях і на південному сході та сході України.

Температура знижуватиметься, вночі очікується до -5 -7 градусів, на сході країни до -8 -11 градусів.

Вдень у більшості областей синоптики прогнозують від -1 до -4 градусів.

За прогнозом синоптиків, після 25 січня температура повітря в багатьох областях опуститься до -10 -16 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 23 січня