Україну накриє лютими грозами з градом і шквалами: де розгуляється негода

Де будуть сильні дощі у вівторок

За словами Наталки Діденко, 8-го червня, волога погода охопить практично всю нашу територію.

"Хіба що північний захід - Волинь, Рівненщина, частина Житомирщини, а також південний захід - окремі райони Криму, Миколаєва та Одеської області, отримають меншу ймовірність опадів", - пише синоптик.

Температура повітря буде комфортною - від +19 до +24 градусів, причому такі показники будуть протягом усього тижня в більшості областей.

Синоптик Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з погодою в Україні 8 червня.

Скрін: Погода в Україні у вівторок (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві найближчими днями

Діденко прогнозує, що в Києві завтра - періодично буде дощ і гроза при температурі +21+23 градуси. Крім того в столиці очікується поривчастий вітер, який разом з дощем дещо знизить температуру повітря.

За словами синоптика, в Києві в четвер, на один день, трохи похолодає.

В Gismeteo розповіли, що буде з погодою в Києві в найближчі три дні. Вони прогнозують дощі та грози 8-9 червня.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на три дні (gismeteo.ua)