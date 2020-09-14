Україну накриє холодними грозами: синоптики назвали дату

Погода в Україні почне сильно псуватися вже в четвер, 17 вересня. Частину країни накриє холодними грозами, а температура повітря різко почне опускатися.

Першими від негоди постраждають жителі західних і північних областей. Очікуються сильні грози, місцями зі зливами. Нічна температура повітря знизиться до +12 +15 градусів. У західних областях вдень очікується від +18 до +22 градусів, місцями прогріється до +24 +25 градусів.

На півночі вночі очікується +12 +14 градусів, вдень ще буде тепло, до +26 +28 градусів.

В центральній частині країни очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

На півдні та сході збережеться спекотна і суха погода. Вночі від +12 до +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів, місцями до +29 градусів.

У Києві 17 вересня синоптики прогнозую грози та короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів.

Погода в Україні на четвер, 17 вересня

З 18 вересня різке похолодання очікується по всій території України, нічна температура опуститься до +6 +12 градусів, вдень від +12 градусів, на заході та півночі до +18 +21 градуса на півдні, півночі та в центрі.

Тим часом 15 вересня Україна ще буде насолоджуватися осіннім теплом і сухою комфортною погодою. У більшості областей очікується хмарна погода, суха і без опадів.

Нічна температура повітря буде коливатися в межах +11 +14 градусів. Вдень очікується від +23 до +26 градусів. На півночі трохи прохолодніше, +22 +24 градуси. На півдні буде жарко, до +27 +28 градусів.

У Києві 15 вересня буде сухо і комфортно. Вночі +14 +16 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

Погода в Україні на вівторок, 15 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату різкого похолодання в Україні.

А також ми розповідали про те, коли в Україні синоптики прогнозують перше і друге бабине літо.