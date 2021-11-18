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Україну накриє холодним фронтом з дощем і мокрим снігом: де буде найгірше

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується в наступні кілька днів. Синоптики прогнозують, що вже сьогодні, 18 листопада, в деяких районах випаде перший мокрий сніг і задощить, а 19-20-го числа погода остаточно зіпсується.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня, і чи чекати прояснення, читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозами Наталки Діденко, 18 листопада мокрий сніг вірогідний у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини, а також у Карпатах.

Схід, центральна частина і південь сьогодні ще побудуть без опадів.

Вдень буде холодно, від +2 до +8 градусів.

Синоптик прогнозує, що 19-20 листопада погода в Україні буде переважно некомфортною, з опадами і холодним поривчастим вітром.

"Очікується переважно дощ, тому що трохи потеплішає, тільки на крайній півночі і в Карпатах - місцями з мокрим снігом", - пише Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру додали в прогнозі, що 20 листопада, прийде прояснення. А також потеплішає до +5+12 градусів, а в Криму аж до +14-ти.

Дивіться нижче на картах погоди, що нас чекає до кінця цього тижня.

Скрін: Погода в Україні з 18 по 21 листопада (meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Володимир Деркач дав прогноз погоди до Нового року.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр