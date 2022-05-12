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Україну накриє "грозовим штормом": синоптики оголосили I рівень небезпечності

Фото: Погода в Україні принесе грози й шторм (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні у четвер 12 травня буде з поривами штормового вітру, дощем та грозами на більшості територій. При цьому нас чекає потепління до літніх температур, місцями +29 градусів.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Вдень 12 травня у західних, північних та Вінницькій областях грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують грози переважно в західних, північних, Вінницькій області. На решті територій опади малоймовірні.

Температура найвищою буде на Закарпатті, +27+29, на решті західних областей +25+28. На півночі, в центрі, в Одеській і Миколаївській області +24+28. На решті південних і східних областей +20+23 градуси.

Що буде з погодою далі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, далі температура дещо знизиться.

"Такий високий стрибок у літо буде короткочасним і вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень", - пише синоптик.

Раніше ми писали, якою буде погода в Києві влітку.

Також повідомлялося про магнітні бурі, які нас чекають нас у травні.

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