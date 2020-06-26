Україну накриє грозами, шквалами і градом: які регіони постраждають від негоди

Погода в Україні на святкових вихідних буде несприятлива в багатьох областях країни. У кількох областях очікуються грози, зливи, шквальний вітер і навіть град.

Найбільше негода захопить західні області країни. Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, можливі шквали, грози, зливи та град.

"Почнемо з західних областей. Зрозуміло, чому. 27-28 червня там пройдуть місцями короткочасні дощі та грози. У неділю в Карпатах – велика ймовірність, можуть виникати шквали та град, крім гроз і злив. Температура повітря на Заході впродовж суботи та на День Конституції +23 +28 градусів", - попередила синоптик.

Карта погоди

За прогнозом Діденко, в суботу в більшості областей переважатиме суха погода, грози пройдуть в Сумській і Полтавській області.

"У більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Є шанси для локальних дощів з грозами в Сумській і Полтавській областях. І все", - зазначила синоптик.

У неділю, на День Конституції, погода знову почне псуватися та грози пройдуть у західних, північних і частково центральних областях країни.

"Неділя, День Конституції. Антициклон Ulz піде через вплив атлантичного циклону Sylvia. Тому в західних, північних та місцями в центральних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквали та град. Температура повітря +26 +32 градуси", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві сухо буде тільки в суботу, а в неділю також очікуються дощі з грозами. Температура повітря в суботу складе +28 +30 градусів, в неділю вдень до +30, а після дощу – до +25 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на липень.

А також розповідали про те, що в Україну повернеться спека, але грози не відступлять.