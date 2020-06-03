В Україні починається літо: синоптики прогнозують спеку до +30

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде на Трійцю дуже теплою

Погода в Україні вже скоро налагодиться і після аномально холодного травня в країні нарешті почнеться літо. Синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко прогнозують, що до вихідних стовпчики термометрів місцями покажуть до +30 градусів.

Так, за словами Діденко, найспекотніше буде на ці вихідні, 6 і 7 червня на Півдні, Сході та в Дніпропетровській областях. На інших територіях теж потеплішає, але "скромніше" - від +20 до +28 градусів.

Що стосується найближчої перспективи, то завтра, 4 червня, синоптик обіцяє грозові дощі в більшості областей, можливий навіть локальний град.

"На Сході України і в південній частині істотних опадів не передбачається. Крім Одеської області - там у четвер є ймовірність дощів", - написала Наталка Діденко в Facebook. - Вітер з південного заходу, 5-10 м/сек".

Попри опади у четвер потеплішає до +17+22 градусів, а ніч все ще - холодна (+5+10, на Півдні до +13-ти).

У Києві в четвер, 4 червня, очікуються дощі з рідкісними грозами. А при грозі ймовірний сильний поривчастий вітер, подекуди навіть град. Вночі буде +8+10, а вдень потеплішає до +18+20 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, в яких регіонах у суботу, 6 червня і на Трійцю, 7 числа, буде спекотніше всього. У ці дні від опадів утримається переважно Схід і Південь України.

Погода в Україні 6 і 7 червня (скрін: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, синоптики змінили прогноз на червень і обіцяють місяць дощів.

Також повідомлялося, що український синоптик пояснив "сніг" у червні: велика помилка.

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Автор: Светлана Мащенко