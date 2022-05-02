Синоптики оновили прогноз на травень: спеки не буде

Погода в Україні у травні буде приємно теплою, проте спеки чекати не слід. Термометри ледь дотягуватимуть до +25 градусів під кінець місяця.

Що буде з погодою в країні в останній місяць весни - читайте нижче в матеріалі Styler .

Так, в Укргідрометцентрі прогнозують, що середньомісячна температура у травні буде в межах норми, або ж трошки вище.

"Середня місячна температура повітря передбачається 15-18 градусів тепла (в Карпатах 11-14), що на 1-1,5 градуса вище за норму, на північному заході та північному сході України - близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), що в межах місячної норми", - повідомили синоптики.

В Gismeteo прогнозують, що температура буде підвищуватись поволі, іноді з коливаннями вниз. Час від часу ймовірні сильні дощі, грози.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Одеси на місяць:

Ресурс Accuweather теж дає "скромний" прогноз. Зокрема, в Києві температура не буде сягати вище +23 градусів, а в першій декаді місяця очікуються +13+15 вдень.

Сайт Meteoprog показує трохи вищу температуру. Принаймні останні дві третини місяця будуть здебільшого вищими за +20.