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Україну накриє дощами з градом: де буде небезпечна погода

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Четвер 05 серпня 2021 13:02
Україну накриє дощами з градом: де буде небезпечна погода Погода в Україні 6 серпня буде складною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 6 серпня, у п'ятницю, буде складною через циклон. Особливо це торкнеться західної частини країни. Температура повітря трохи впаде і тенденція ослаблення спеки продовжиться.

Такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Циклон завтра, 6-го серпня, зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявлень - локально", - зазначила синоптик.

Без складних погодних умов завтра залишиться південь і схід країни, зазначила експерт.

У більшій частині Центральної України, а також на півдні та сході очікується температура повітря в межах від +29 до +34 градусів. На заході буде свіжіше, від + 22 до +27 градусів тепла. На півночі країни очікується від + 25 до +29 градусів.

Погода в Києві 6 серпня

У п'ятницю в столиці очікуються грози і посилення вітру.

"У Києві завтра - грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру. Обережно! Температура повітря очікується в межах 27 градусів. Погода - цікава, складна і нестійка", - попередила Діденко.

Як ми раніше повідомляли, погода в Україні в серпні може поставити температурні рекорди, після яких очікується удар стихії.

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