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Украину накроет дождями с градом: где будет опасная погода

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Четверг 05 августа 2021 13:02
Украину накроет дождями с градом: где будет опасная погода Погода в Украине 6 августа будет сложной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 6 августа, в пятницу, будет сложной из-за циклона. Особенно это коснется западной части страны. Температура воздуха немного упадет и тенденция ослабления жары продолжится.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

"Циклон завтра, 6-го августа, обусловит сложную погоду на Западе, Севере и в центральных областях Украины. Дожди, грозы, ливни, шквалы, град. Сильнее проявление метеоявлений - локально", - отметила синоптик.

Без сложных погодных условий завтра останется Юг и Восток страны, отметила эксперт.

В большей части центральной Украины, а также на Юге и Востоке ожидается температура воздуха в пределах от +29 до +34 градусов. На Западе будет свежее, от +22 до +27 градусов тепла. На Севере страны ожидается от +25 до +29 градусов.

Погода в Киеве 6 августа

В пятницу в столице ожидаются грозы и усиление ветра.

"В Киеве завтра - грозовые дожди, местами шквалистое усиление ветра. Осторожно! Температура воздуха ожидается в пределах 27 градусов. Погода - интересная, сложная и неустойчивая", - предупредила Диденко.

Как мы ранее сообщали, погода в Украине в августе может поставить температурные рекорды, после которых ожидается удар стихии.

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