На Україну насувається сезон дощів: які області затоплюватиме

У найближчі п'ять днів в Україні буде дуже багато дощів, місцями з грозами, шквалами і градом

Так, 7 червня, дощі з грозами ймовірні по всій території країни. Синоптики прогнозують, що при грозах можливе посилення вітру і град. Температура завтра вдень +21+24 градуси.

Скрін: Погода в Україні 7 червня (meteo.gov.ua)

8-9 червня знову дощі та грози майже по всій Україні (крім Закарпаття). Температура +21+24, але на Заході стане трохи тепліше - до +26 градусів.

Скрін: Погода в Україні 8-9 червня (meteo.gov.ua)

У четвер-п'ятницю, 10-11 червня, синоптики знову прогнозують дощі та грози, які цього разу охоплять усі області. При цьому потеплішає до +22+26 по всій країні.

Скрін: Погода в Україні 10-11 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві наступного тижня

У Києві весь тиждень буде дощовим, часом з грозами. У понеділок 7 червня, синоптики прогнозують сильні опади. А найближче прояснення очікується хіба що наступного понеділка. Температура наступного тижня +21+23, ночі будуть теплими, +14+16 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)