На Україну насувається буря: які області під ударом

Погода в Україні незабаром дуже сильно зіпсується. На країну насувається справжня буря зі штормовим вітром, зливами, місцями - упереміш із мокрим снігом. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко активний циклон увірветься в країну вже в понеділок, 24 лютого. В Укргідрометцентрі прогнозують, що погіршення погодних умов варто очікувати вже в неділю, 23 лютого.

Але сьогодні, 22 лютого, погода в країні будуть досить спокійною, з помірним теплом на Сході (+2... +6) і високою для лютого температурою +4... +8 на інших територіях. Невеликий дощ можливий на Запоріжжі, а на Донбасі - дощ зі снігом. Вітер не сильний - від 5 до 10 метрів в секунду.

В Києві мінлива хмарність, +5... +7 протягом дня, вітер помірний.

Погода в Україні 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Вже 23 лютого країну накриють сильні дощі, а з північної та східної межі - з мокрим снігом, на Півдні та Закарпатті - незначні опади. Показники термометрів істотно не зміняться, але вітер посилиться до 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні 23 лютого (фото: meteo.gov.ua)

А ось 24 лютого українцям варто бути обережними, адже синоптики попереджають про справжню бурю зі штормовими поривами від 17 до 22 метрів в секунду.

"Він (циклон. - Ред.) принесе сильні опади і, особливо зверніть увагу, штормовий вітер сильнющий! Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром... а саме штормовим вітром", - пише Наталка Діденко.

За даними Укргідрометцентру, штормові пориви такої сили будуть на Правобережній Україні, на Лівому березі - вітер буде менш сильним (7-12 м/с).

По всій країні - сильні опади упереміш із мокрим снігом. А на Сході і частини Півдня - потужні зливи зі снігом. Лише на Закарпатті невеликий дощ. Температура знизиться до +1... +6, у південних областях та на Закарпатті - на кілька градусів вище (+4... +8).

Погода в Україні 24 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що після розгулу стихії, 25 лютого в Україну повернеться спокійна погода з мінімальними місцями опадами. А вже до середи, 26 лютого, варто чекати потепління по всій країні, а на Заході повітря прогріється до аномальних для лютого +13 градусів.