Україну почне заливати моторошним зливами: яким областям підготуватися до негоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Синоптики попередили про страшні зливи і сильну спеку

Погода в Україні в середу, 19 серпня, очікується несприятлива в західній частині країни. Синоптики прогнозують сильні та затяжні зливи. А на решті території країни почне підвищуватися температура повітря.

На сході України очікується суха погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вночі в регіоні від +13 до +17 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуси.

У південних областях очікується спекотна і суха погода, опади не прогнозуються. Нічна температура складе +15 +18 градусів, вдень прогріється до +30 +33 градусів, в Одесі +29 +31 градус. У Криму сухо і ясно, вночі +16 +18 градусів, вдень від +30 +32 градусів.

На півночі країни очікується суха погода, невелика хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +14 +16 градусів. Днем в регіоні очікується від +29 до +31 градуса.

Захід України накриє сильними зливами, місцями можливі грози. Температура повітря вночі в регіоні складе +15 +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів.

У центральній частині країни буде суха і сонячна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +14 +17 градусів, вдень прогріється до +29 +32 градусів.

У Києві 19 серпня синоптики прогнозують ясну і суху погоду, невелику хмарність. Вночі очікується від +16 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 19 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на День Незалежності та попередили про сильні дощі.

А також розповідали про те, що осінь в Україні буде холодною і затяжною, а заморозки прийдуть дуже скоро.