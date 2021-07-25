В Україну йдуть затяжні дощі, а початок серпня готує "сюрприз"

Яка погода очікується в період з 25 липня по 7 серпня в різних обласних центрах України, які охоплюють центральні, північні, південні східні та західні регіони:

У Києві, згідно з прогнозом, до кінця липня, та й весь перший тиждень наступного місяця - дощитиме. А у дати 28, 31 липня і 6 серпня пройдуть сильні зливи з грозою. Найближчими днями потеплішає до +30 градусів, а з початку серпня температура повітря почне опускатися, але значні перепади в столиці не очікуються.

У Харкові сильні зливи з грозою прогнозуються 29 липня та 1 серпня, а в цілому переважатиме малохмарна, мінлива хмарність, або ясна погода. В останній тиждень липня стовпчики термометра піднімуться до +31 градусів максимум, після чого вже 3 серпня "просядуть" до +23. Далі знову потеплішає.

У Львові з 26 липня зарядять дощі до 7 серпня (27-28 і 31 липня - сильні зливи з грозами). Температура повітря почне опускатися наприкінці місяця з +29 до +22... +24 градусів у першій половині серпня.

У Дніпрі грозові дощі почнуться з 29 липня, але затяжними вони не стануть. "Мокрі" дати: 29-30 липня, 1, 3-4 серпня. До кінця місяця буде досить жарко - до +31 градуса, а ось в перші дні серпня температура повітря спаде до +23, але потім знову поповзе вгору до +30.

В Одесі "дощовий сезон" розпочнеться з 29 липня, причому на дату 2 серпня синоптики віщують потужну зливу з грозою. До кінця липня буде тепло: близько +28... +31 градуси, а вже 2 серпня стовпчики термометрів опустяться до +25 градусів, після чого знову підуть вгору.

У Черкасах грозові зливи почнуться з 28 липня, і будуть періодично змінюватися мінливою хмарністю або ясною погодою. По 31 липня температура повітря очікується +28... +30 градусів, але в перші дні серпня градуси "просядуть" до +24.

У Миколаєві з дощами буде "не густо" - опади очікуються 29 липня, 1-2 серпня, 4, 6-7-го. Істотний спад температури повітря прогнозується з 2 серпня (з +32 до +25 градусів). Далі стовпчики термометрів знову підуть вгору.

У Луцьку дощі з періодичними грозами та зливами зарядять з 26 липня. Найближчими днями температура повітря підвищуватиметься до +30 градусів (30 липня), але разом з серпнем прийде "похолодання" до +22...+23 градусів.

У Луганську дощитиме з 1 серпня і далі. До 31 липня стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів, після чого різко посвіжіє до +27 вже 2-3 серпня, але потім знову повернеться спека.

У Чернігові найближчі два тижні переважатиме дощова погода, 28-29 липня, 2 і 6 серпня прогнозуються досить потужні зливи з грозами. Стовпчики термометрів не стануть підніматися вище за +29 градусів, а ось з 2 серпня поступово температура повітря стане потроху спускатися.

У Хмельницькому періоди дощів стартує 27 липня, а фінішує нескоро. Температура повітря з 30 на 31 липня знизиться з +31 до +26 градусів, а далі опуститься ще нижче.