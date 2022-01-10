В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Поки ж, 10 січня, синоптики прогнозують помірний мороз (-1... -3) на півночі і заході. На сході +1... +3, на півдні до +5, а в Криму тепло, +9... +11.

Опади у вигляді мокрого снігу вірогідні тільки в східній частині, на решті території похмуро.

11 січня знову сніг на сході. На решті території вигляне сонце. Мороз вдень посилиться до -4 градусів, вночі до -7, на сході та півдні тепліше.

Скрін: Погода в Україні 10-11 січня (meteo.gov.ua)

12-14 січня буде найхолодніший час. Нічні морози досягнуть місцями -16 градусів, вдень -8. Істотні опади не передбачаються.

Скрін: Погода в Україні 12-14 січня (meteo.gov.ua)

Судячи з карт погоди для Києва, до кінця тижня морози відступлять, а їм на зміну прийде плюсова температура.

Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (gismeteo.ua)