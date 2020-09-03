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В Україну йдуть проливні дощі і сильний холод: з'явилася карта

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зміниться в найближчі дні

Погода в Україні сильно зміниться вже у п'ятницю, 4 серпня, на більшості територій. Синоптики прогнозують похолодання вдень на Заході та Півночі, але Схід і південний схід все ще втримаються в зоні високої температури. Також значну частину країни накриє сильними дощами з грозами.

Так, згідно з даними Наталки Діденко в Facebook, в західних і північних областях очікується +18+23 градуси, а в південно-східних і східних до +34. Жителям холодної частини країни синоптик порадила діставати пуховики.

Інша частина країни поділиться на гарячу і холодну половини.

"Центральна частина розділиться в думках: від свіжої Вінницької області до гарячого Дніпра з районами. Південь також зітхне легше, хіба Запоріжжя міцно триматиме літо за хвіст, буде жарко", - пише синоптик.

Дощі, місцями з грозами, місцями пройдуть від Півночі через центральну частину в Одеської області та Криму. А на Заході і Сході опади малоймовірні.

У Києві в п'ятницю очікується +20+22 градуси, та ще й з дощем.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, що буде відбуватися з погодою в країні в останній робочий день.

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Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що Україну накриє грозами, синоптики попередили про похолодання.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.

Прогноз погоди
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