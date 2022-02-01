В Україну знову йдуть морози і мокрий сніг: де очікується сильне похолодання

За прогнозом Діденко, лютий почнеться з морозів, місцями температура опуститься до -2 -8 градусів. На дорогах ожеледиця, вдень близько 0 градусів.

Невеликі опади можливі в Карпатах, в біля карпатських областях, трохи снігу з дощем пройде в Одеській області та буде сніжити в Сумах.

У Києві очікується до -5 градусів у нічний час, вдень у межах від 0 до -2 градусів та ожеледиця.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 лютого в західних, північних і центральних областях температура впаде до -4 -6 градусів. Вдень очікується від -2 до + 1 градуса. Можливі невеликі опади у вигляді снігу і сильний вітер.

На сході, північному сході та в південній частині в нічні години від -2 до -5 градусів, вдень від -1 до +3 градусів, на півдні до +4 +6 градусів. Опади можливі тільки в Одесі, в інших областях – сухо.

Карта погоди в Україні на вівторок, 1 лютого

У середу, 2 лютого, погода знову почне сильно псуватися. Сильний мокрий сніг і сніг з дощем очікується на заході країни, в центрі, на півдні та в більшості областей на сході.

Морози почнуть посилюватися, очікується вночі від -4 до -9 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса. На сході та півдні місцями прогріється до +2 +4 градусів.

Карта погоди на середу, 2 лютого

Наприкінці тижня, 4-5 лютого, синоптики прогнозують нічні морози до -9 -11 градусів. Вдень можливо від -2 до -5 градусів.

Карта погоди на п'ятницю, 4 лютого