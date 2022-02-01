В Україну знову йдуть морози і мокрий сніг: де очікується сильне похолодання

Погода в Україні в найближчі кілька днів не порадують теплом або ясною погодою. Синоптики прогнозують зниження температури повітря, а місцями йтиме сніг та мокрий сніг. Також ймовірно посилення вітру.
Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.
За прогнозом Діденко, лютий почнеться з морозів, місцями температура опуститься до -2 -8 градусів. На дорогах ожеледиця, вдень близько 0 градусів.
Невеликі опади можливі в Карпатах, в біля карпатських областях, трохи снігу з дощем пройде в Одеській області та буде сніжити в Сумах.
У Києві очікується до -5 градусів у нічний час, вдень у межах від 0 до -2 градусів та ожеледиця.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 лютого в західних, північних і центральних областях температура впаде до -4 -6 градусів. Вдень очікується від -2 до + 1 градуса. Можливі невеликі опади у вигляді снігу і сильний вітер.
На сході, північному сході та в південній частині в нічні години від -2 до -5 градусів, вдень від -1 до +3 градусів, на півдні до +4 +6 градусів. Опади можливі тільки в Одесі, в інших областях – сухо.
Карта погоди в Україні на вівторок, 1 лютого
У середу, 2 лютого, погода знову почне сильно псуватися. Сильний мокрий сніг і сніг з дощем очікується на заході країни, в центрі, на півдні та в більшості областей на сході.
Морози почнуть посилюватися, очікується вночі від -4 до -9 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса. На сході та півдні місцями прогріється до +2 +4 градусів.
Карта погоди на середу, 2 лютого
Наприкінці тижня, 4-5 лютого, синоптики прогнозують нічні морози до -9 -11 градусів. Вдень можливо від -2 до -5 градусів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень лютого.