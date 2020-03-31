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В Україну йдуть морози до -12 градусів: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    31.03.2020 - 14:09
В Україну йдуть морози до -12 градусів: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні продемонструє зимову вдачу на початку квітня

Погода в Україні сильно зіпсується вже в перший день квітня. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

За словами Наталки Діденко, вже в ніч на 1 квітня морози охоплять всю країну. Очікується від -2 до -6 градусів, а в Карпатах похолодає аж від -6 до -12. Тим не менш, завдяки антициклону вдень повітря прогріється до +4+9 градусів.

Незважаючи на морозний прогноз, завтра буде сонячно та сухо. Вітер буде м'яким, західним.

Київ середу, 1 квітня, зустріне нічним морозом від -3 до -5 градусів, удень повітря прогріється до +7, буде сонячно.

"Надалі потепління буде посилюватися, ближче до Благовіщення в Україні очікується +13+19 градусів", - пише Діденко.

В Україну йдуть морози до -12 градусів: синоптики назвали дату

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також оновили погодні карти. Судячи по них, завтра нас чекає помірне тепло і досить сонячний день. Але найближчої ночі доведеться померзнути. Мінуси очікуються навіть у південних областях.

В Україну йдуть морози до -12 градусів: синоптики назвали дату

Погода в Україні 1 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що Київ в останній день березня замело снігом. В мережу потрапили яскраві фото і відео.

Крім того, стало відомо, коли в Києві відключать опалення. Віталій Кличко заявив, що це може статися вже на поточному тижні.

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