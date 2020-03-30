Стало відомо, коли в Києві відключать опалення

Коли відключать опалення в Києві (фото: РБК-Україна)

Опалення в Києві можуть відключити раніше

Опалювальний сезон в Києві може завершитися вже до кінця поточного тижня. Таку заяву зробив мер столиці під час онлайн-брифінгу сьогодні, 30 березня.

За словами Кличка, закінчення опалювального сезону для жителів багатоквартирних будинків буде залежати від погоди. Градоначальник нагадав, що згідно з нормативами, опалення в Україні відключають, коли середньодобова температура не нижче +8 градусів.

"До четверга у нас температура мінусова. Далі істотно потеплішає, і якщо прогноз не зміниться, то наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон", - заявив Кличко.

Згідно з прогнозом синоптиків, у Києві з п'ятниці, 3 квітня, очікується потепління до +13 градусів, а вночі будуть заморозки. А ось в неділю, 5 числа, в столиці потеплішає до +16 вдень, вночі очікується +3 градуси.

Поки ж в країну прийде похолодання. З 31 березня по 2 квітня буде холодно, вночі до -5 морозу, вдень від +4 до +6 градусів.

Крім того, Кличко нагадав, що опалення в школах і адміністративних будівлях вже вимкнено.

Нагадаємо, що школи і дитячі сади відключили від теплопостачання ще 25 березня. Це було пов'язано з загальнодержавним карантином в країні.

Раніше ми писали, що в Україні у ряді областей можуть відключати опалення через заборгованість.