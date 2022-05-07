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В Україну йдуть грози, шквали та заморозки: синоптики оголосили небезпеку I рівня

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Субота 07 травня 2022 07:35
В Україну йдуть грози, шквали та заморозки: синоптики оголосили небезпеку I рівня Фото: Погода в Україні принесе грози й заморозки (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде контрастною - в деяких областях очікуються грози, шквали, місцями - нічні заморозки. Натомість в інших областях - суха і сонячна погода, й високий рівень пожежної небезпеки.

Що буде с погодою далі - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Вдень 7 травня у західних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

7 травня вночі у східних, більшості центральних, південних, Сумській та Чернігівській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

6 травня у більшості західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській областях, 7-8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують, що 7 травня багато дощів буде на заході і в Житомирській області, в інших областях дуже сонячно і безхмарно. Температура вдень +18+21, на сході і в Криму нижче, +14+19.

У неділю 8 травня грози й дощі на заході й півночі, температура +19+23, в Криму +16+18 градусів.

9 травня дещо похолодає, +14+17, на сході, півдні та Закарпатті +19+23 градуси. Грози й дощі в центрі, на сході та півдні, на решті територій - без опадів.

Дивіться нижче карти гідрометцентру на найближчі три дні - 7, 8, 9 травня:

В Україну йдуть грози, шквали та заморозки: синоптики оголосили небезпеку I рівняВ Україну йдуть грози, шквали та заморозки: синоптики оголосили небезпеку I рівняВ Україну йдуть грози, шквали та заморозки: синоптики оголосили небезпеку I рівня

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на останній місяць весни.

Також ми писали про магнітні бурі в травні 2022.

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