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В Україну йдуть дощі з грозами: синоптик повідомила, де заллє

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 15 червня, у вівторок, принесе з собою дощі і грози, але температура повітря буде досить комфортною до +25 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, у вівторок опади переважатимуть у більшості областей України. Виняток складе тільки Захід.

"15-го червня в більшості областей України протягом дня буде домінувати комфортна температура повітря очікується від +20 до +25 градусів, на сході до 27 градусів. Дощі й грози охоплять більшість нашої території, тільки західна частина завтра побуде в основному сухій повітряній масі. Хіба десь якийсь залітний дощ пройде на Закарпатті і в Чернівецькій області", - попередила синоптик.

Також Діденко повідомила українцям, що температура води нарешті прогрівається для того, щоб в ній купатися.

"Вже цілу вічність ми говоримо про температуру повітря, але нарешті настає час її величності води. Карта 2 показує, де яка зараз температура води і вона, ця карта, досить оптимістична. 18-19 градусів - нехай вже для нетерплячих, а ось 20-22 градуси - можна цілком пірнати", - розповіла експерт.

Температура води у водоймах України (facebook.com/tala.didenko)

У Києві 15-го червня очікується дощ і гроза. Температура повітря завтра передбачається від +23 до + 26 градусів.

Діденко зазначила, що в цілому цей тиждень буде теплим, а дощі будуть короткочасними.

Нагадаємо, що Карпати засипає снігом в середині червня.

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