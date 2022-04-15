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В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозів

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П'ятниця 15 квітня 2022 08:03
В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозів Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями не сильно порадує теплом і сонячною погодою. Вже 16 квітня в Україну прийде новий циклон, який принесе з собою різке похолодання і затяжні дощі.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

16 квітня майже всі області країни накриє помірними та сильними дощами. Сухо буде тільки в Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі та в Луганській і Донецькій областях. Також синоптики прогнозують сильний вітер з поривами у всіх областях.

Нічна температура коливатиметься в межах + 5 + 7 градусів. Вдень найхолодніше буде на заході та півночі країни, від +6 до +9 градусів, в центрі від +11 до +13 градусів. У південній та східній частині тепла погода збережеться, від +14 до +18 градусів.

У Києві 16 квітня пройде дощ, вночі близько + 7 градусів, вдень прогріється до +9 градусів.

В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозів

Карта погоди в Україні на суботу, 16 квітня

17 квітня короткочасні та помірні дощі охоплять повністю всю територію України. Вночі в багатьох областях можливий дощ з мокрим снігом. Нічна температура впаде до + 1 +3 градусів, в південній частині та на сході від +5 до + 8 градусів.

Вдень у неділю на заході, півночі та в центрі від +6 до +10 градусів, на півдні опуститься температура до +9 +13 градусів, на сході очікується +8 +13 градусів, тільки в Донецькій і Луганській областях +14 +16 градусів.

У Києві 17 квітня пройде невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Температура повітря в столиці вночі від +1 до +3 градусів, вдень +7 + 9 градусів.

В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозів

Карта погоди в Україні на неділю, 17 квітня

18 квітня дощі підуть тільки із західних областей, в інших – короткочасні дощі. Нічна температура повітря впаде в західній частині до -1 градуса, в центрі, півночі та на півдні від +3 до +6 градусів, на сході +6 +8 градусів.

Вдень на заході від + 5 до +8 градусів, на півночі й в центрі, а також в Одесі +7 +10 градусів. На сході країни та в більшості південних областей повітря знову прогріється до +15 +18 градусів.

В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозів

Карта погоди в Україні на понеділок, 18 квітня

Тим часом 15 квітня в Україні буде тепло і сонячно. Невеликі короткочасні дощі можливі тільки на Волині, в Закарпатті та у Львові.

Нічна температура повітря становитиме + 3 +5 градусів, вдень у більшості областей прогріється до +16 + 18 градусів.

У Києві в п'ятницю буде сонячно і сухо, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень прогріється до +16 + 18 градусів.

В Україну йде затяжне похолодання з дощами: де температура впаде до морозівКарта погоди в Україні на п'ятницю. 15 квітня

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яка погода чекає українців цього літа.

А також ми писали про те, яку погоду прогнозують синоптики на Великдень.

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